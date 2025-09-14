< sekcia Slovensko
Súdy: Sťažnosť Jozefa R. v prípade vraždy E. Valka zamietli
Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Sťažnosť Jozefa R. proti prijatiu obžaloby v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka zamietli 4. septembra ako nedôvodnú. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave je právoplatné. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Senát Mestského súdu Bratislava I prijal minulý rok v novembri obžalobu týkajúcu sa vraždy advokáta Ernesta Valka. Zamietol tak námietku obvineného Jozefa R. o tom, že obžaloba spĺňa zákonné náležitosti. Namietanie obžaloby zdôvodňoval napríklad tým, že bolo porušené jeho právo na prezumpciu neviny. Súd považuje obžalobu za riadne odôvodnenú. Jozef R. však podal voči rozhodnutiu prvostupňového súdu sťažnosť, o ktorej rozhodol Krajský súd v Bratislave. Prípad Valkovej vraždy pridelili začiatkom marca novému sudcovi Mestského súdu Bratislava I.
Na Jozefa R. podali v máji 2020 obžalobu pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.
Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Jozef R. mal Valka streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Do domu advokáta mal vniknúť spolu s ďalším spolupáchateľom, už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa R., ten vinu odmieta.
