ŠTS v Pezinku začal rozhodovať o prepustení Norberta B. z väzby

Bratislava 20. mája (TASR) – Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku začal rozhodovať vo štvrtok popoludní o žiadosti obvineného nitrianskeho podnikateľa Norberta B. o prepustenie z väzby. Neverejný výsluch je naplánovaný od 16:00, keď obvineného eskortovali približne trištvrte hodinu predtým.



Podľa krátkeho vyjadrenia advokáta Mareka Paru obhajoba ide na výsluch s pádnymi argumentami. Nie je isté, či sudca ŠTS rozhodne vo štvrtok alebo či si nechá lehotu na rozhodnutie. To následne bude doručovať procesným stranám. Ako povedal advokát Para, ide o prvú žiadosť o prepustenie Norberta B. z väzby od jeho minuloročného zadržania v kauze Dobytkár. Vo väzbe je od 9. júla 2020, keď o tom rozhodol Najvyšší súd (NS) SR.



Koncom marca tohto roka NS SR rozhodol, že Norbert B. ostane vo väzbe do 1. septembra 2021. Zamietol jeho sťažnosť voči predchádzajúcemu rozhodnutiu ŠTS, pracovisko Banská Bystrica. Vo väzbe zostávajú aj spoluobvinení Peter K. a Ľubomír P.



Počas akcie Dobytkár do polovice júla 2020 Národná kriminálna agentúra obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur.