V prípade s policajným exprezidentom vypovedali Matej Z. a Peter P.

>Bratislava 9. apríla (TASR) - Na stredajšom hlavnom pojednávaní s policajným exprezidentom Petrom K. vypovedali svedkovia Matej Z. a Peter P. Práve tí mali byť zadržaní v rámci policajného zásahu, z ktorého zmarenia je Peter K. obžalovaný. Matej Z. na jednej strane tvrdil, že nevedel o tom, že je na neho chystaný policajný zásah. Na druhej strane Peter P. vypovedal, ako bol s Matejom Z. o plánovanom zásahu na nich informovaný vyšetrovateľmi, v dôsledku čoho odišli mimo Slovenska. Proces má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať 21. mája výsluchmi ďalších svedkov.



Matej Z. ozrejmil, že nebol vo svojom byte na Kramároch v deň, keď sa v jeho blízkosti mala nachádzať zásahová jednotka. Jeho žena, ktorá vtedy odchádzala ráno z bytu, podľa neho nevidela ani na Kramároch, ani v Petržalke, kam sa presunula, žiadny zásahový tím. „Keby som mal informáciu, že mám byť zadržaný, nedovolil by som manželke prevážať sa autom po meste, kde ju mohol zásahový tím spacifikovať,“ vyhlásil. O tom, že má byť zadržaný, sa podľa jeho slov dozvedel od rodiny. Nevedel však uviesť, či bol pár dní pred zásahom sledovaný. O svedkovi Petrovi P. sa vyjadril, že mal blízke vzťahy s určitými policajtami a so Slovenskou informačnou službou. Na účet Petra P. takisto vyhlásil, že svoje výpovede prispôsobuje politickej situácii. „S Petrom P. som sa stretol a povedal mu, že chcem odcestovať. Nemal však odkiaľ vedieť, kde som sa v deň zásahu nachádzal,“ uzavrel Matej Z.



Peter P. uvádzal, že pár dní pred plánovaným zásahom evidoval, ako ho sledujú, a o celej veci komunikoval prostredníctvom neregistrovaných telefónov s Matejom Z. Svedok tvrdil aj to, že ho vyšetrovateľ žiadal, aby sa dostavil na výsluch, ktorý podľa jeho slov prebiehal neštandardne. Zároveň mu podľa neho určití vyšetrovatelia prízvukovali, nech sa v deň zásahu nezdržiava na Slovensku, v dôsledku čoho utiekol do Budapešti.



Advokát Peter Kubina označil výpoveď Petra P. za nedôveryhodnú s odôvodnením, že ju viackrát menil. „Z výpovede Petra P. vyplýva, že si chce vybavovať účty s Matejom Z., pretože ho považuje za zvýhodňovaného v očiach Národnej kriminálnej agentúry. Výpovede svedkov sú tvrdením proti tvrdeniu,“ konštatoval Kubina. Za nedôveryhodnú označil výpoveď Petra P. aj obžalovaný.



Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P.



Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.