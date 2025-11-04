< sekcia Slovensko
Súdy: V prípade znásilnenia študentky Sone opäť vypovedá Ivo P.
Ivo P. čelí obžalobe zo znásilnenia a z obmedzovania osobnej slobody.
Bratislava 4. novembra (TASR) - V prípade znásilnenia študentky Sone v utorok opätovne vypovedá na Mestskom súde Bratislava I obžalovaný Ivo P. Tentoraz odpovedá na otázky právneho zástupcu poškodenej Ondreja Urbana. Obžalovaný zopakoval, že si nepamätá, kde sa s poškodenou prvýkrát stretol, v akom čase, či ako sa dostala k nemu domov. Predpokladal však, že ju k sebe doviezol on. Nepamätal si ani, v akom stave bola. Na zvyšok výsluchu vylúčil súd na návrh právneho zástupcu poškodenej verejnosť, ktorá nebude prítomná ani pri výsluchu znalkyne. Urban zároveň súdu navrhol prekvalifikovať prečin obmedzovania osobnej slobody na zločin.
„Sám uznal, že si uvedomoval zložitosť situácie a že je situácia zlá. Viackrát opakoval to, že si bližšie nepamätal. Na druhej strane mám za to, že aj svojou dnešnou výpoveďou si uvedomil, že chápal nebezpečnosť tohto konania,“ komentoval Urban výpoveď Iva P. Doplnil, že výpoveď obžalovaného podľa jeho názoru preukázala jeho príčetnosť a aj jeho zlý úmysel.
Urban ďalej priblížil, že predbežne vyčíslil náhradu nemajetkovej ujmy na 300.000 eur. Zároveň však žiada vykonať znalecké dokazovanie na určenie ujmy, ktorú poškodená utrpela v dôsledku skutku obžalovaného.
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.
Koncom apríla minulého roka zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR zrušil vo februári rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári konštatoval porušenie práv študentky Sone. ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby.
