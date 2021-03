V procese s Františkom D. budú vypovedať utajení svedkovia

Pezinok 7. marca (TASR) - Pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku je na stredu (10. 3.) naplánovaný ďalší termín procesu so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol. v kauze viacerých vrážd. Na programe hlavného pojednávania je výpoveď dvoch utajených svedkov. Proces by mal pred trojčlenným senátom ŠTS následne pokračovať 24. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



V kauze František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Vraždy si mal objednávať František D., aby umlčal tzv. biele kone. Niektoré svoje obete zastavili pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam ju zaškrtili.



Za skutok mali vykonávatelia dostať vtedajšie tri milióny korún. Gang sátorovcov mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.