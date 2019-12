Vo štvrtok uplynie 10 rokov od vraždy expolicajta vo Vrakuni

Bratislava 26. decembra (TASR) - Desať rokov uplynulo od vraždy expolicajta Vladimíra K. v bare v bratislavskej Vrakuni. Prípad doteraz nie je právoplatne uzavretý, nie je opätovne vyriešený ani na prvostupňovom bratislavskom súde.



Exsudca Okresného súdu Bratislava I (OS) Stanislav Dutko síce 7. októbra 2016 odsúdil Mateja H. na 15 rokov, no tento, ako aj rovnaký prvý verdikt z roku 2013 mu odvolací Krajský súd (KS) v Bratislave vrátil pre viaceré procesné pochybenia.



"Predmetná trestná vec bola pridelená elektronickou podateľňou novému zákonnému sudcovi v máji 2019. KS v Bratislave na neverejnom zasadnutí 29. novembra 2017 zrušil rozsudok OS Bratislava I zo dňa 7. októbra 2016 a vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Odvolací súd opätovne zistil v rozsudku okresného súdu viaceré procesnoprávne pochybenia a opätovne skonštatoval nepreskúmateľnosť napadnutého rozsudku," uviedol pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Nový zákonný sudca, ktorému bola vec pridelená, sa teda začne postupne oboznamovať so spisovým materiálom a predchádzajúcimi rozhodnutiami v predmetnej trestnej veci. Až po úplnom oboznámení sa s predmetnou vecou podľa Adamčiaka určí ďalší procesný postup v tejto trestnej veci.



OS BA I v prípade vraždy expolicajta, ktorá sa stala 26. decembra 2009 v bare Hugo vo Vrakuni, poslal obžalovaného Mateja H. za mreže na 15 rokov. Súd v tejto veci rozhodol aj v roku 2013, KS v Bratislave však vrátil vec späť na opätovné prejednanie a rozhodnutie. OS Bratislava I tak opätovne vypočúval svedkov či odstraňoval rozpory v záveroch znalcov.



Podľa znalcov Vladimír K. zomrel na následky ťažkých zranení brucha a srdca. Podozrivý Matej H. sa takmer rok vyhýbal výsluchu na polícii. Tvrdil, že o zatykači nevedel a po vražde náhodne odcestoval do zahraničia. Po návrate prišiel s obhajcom na políciu s tým, že bol v Taliansku a o stíhaní nevedel.



Sudca Dutko odišiel od 1. februára 2019 do dôchodku. Krátko predtým ho uznal disciplinárny súd za vinného zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu, čím ho "vyzliekol z talára". Súd rozhodol po kauze holandského kapitána výletnej lode Gerrita Kramera, obžalovaného z vraždy 25-ročnej priateľky. Toho prepustili na slobodu, lebo Dutko nestihol na bratislavský krajský súd predložiť jeho sťažnosť proti predĺženiu väzby, o ktorej sám rozhodol.