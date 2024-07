Súdy vybavili o vyše 7000 občianskoprávnych vecí menej ako v 2022

Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenské súdy vybavili v minulom roku o vyše 7000 občianskoprávnych vecí menej ako v roku 2022. Spomedzi vybavených vecí v rámci občianskoprávnej agendy prevažujú nároky občianskoprávnej povahy - 31.665 vybavených vecí so 101.224 spormi. Vyplýva to zo štatistickej ročenky Ministerstva spravodlivosti SR za rok 2023.



"Z týchto nárokov sa 101 týkalo darovacích zmlúv, 349 sporov sa týkalo sporov z poistných zmlúv, dedenia sa týkalo 1420 sporov a ochrany osobnosti 592 sporov," vysvetľuje ministerstvo.



Druhou najpočetnejšou skupinou boli veci obchodného práva, v rámci ktorej bolo vybavených 5494 vecí so 6188 spormi. Za nimi nasleduje skupina nárokov týkajúcich sa vybraných konaní z rodinného práva - 2222 vecí s 2363 spormi.



Zo štatistiky ďalej vyplýva, že priemerná dĺžka právoplatného vybavenia v občianskoprávnych veciach na okresných súdoch je 18,98 mesiaca. "Najdlhšie trvalo priemerné vybavenie veci od jej nápadu do právoplatného skončenia vo veciach týkajúcich sa pracovného práva - 44,15 mesiaca, vo veciach zodpovednosti za škodu 39,55 mesiaca a vo veciach obchodného práva - 29,59 mesiaca," uvádzajú.



Najdlhšie sa vybavovali občianskoprávne veci na súdoch v obvode Krajského súdu v Bratislave - 27,64 mesiaca, najrýchlejšie v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici - 12,71 mesiaca.