Z akcie Venal 6 pôjde do väzby zatiaľ sedem zadržaných

Bratislava 7. mája (TASR) – Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Pamela Záleská od štvrtka aj v piatok postupne rozhoduje o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry väzobne stíhať 11 obvinených v rámci protidrogovej akcie Venal 6.



Zatiaľ sudkyňa rozhodla po uskutočnených výsluchoch, že väzobne bude stíhaných sedem osôb. Výsluchy potrvajú v piatok do 18.00 h. V piatok sudkyňa zatiaľ vykonala výsluchy troch obvinených – Miroslava G., Petra K. a Tomáša M., ktorých vzala do tzv. preventívnej väzby a neprijala ponúkané písomné sľuby obvinených a ani iným spôsobom ich väzbu nenahradila. Všetci traja obvinení podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR.



Po štvrtkovom výsluchu piatich obvinených sudkyňa rozhodla, že traja obvinení Dušan C., Miloš K. a Ondrej K. boli vzatí do väzby z dôvodov možného pokračovania v trestnej činnosti, teda tzv. preventívnej väzby. Róbert G. bol vzatý do väzby z dôvodov útekovej väzby aj preventívnej väzby. Ďalšiemu obvinenému, Milanovi A., bola preventívna väzba nahradená dohľadom probačného a mediačného úradníka. V jeho prípade je rozhodnutie právoplatné, keďže v piatok prokurátor vzal sťažnosť späť.



Rovnako je právoplatné aj rozhodnutie v prípade Róberta G., keďže obvinený proti uzneseniu súdu sťažnosť nepodal. Ostatní traja obvinení podali vo štvrtok proti rozhodnutiu sudkyni Záleskej o ich vzatí do väzby sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať NS SR.



Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie obvinených v stredu (5. 5.) večer. Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v utorok v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou dovedna 16 osôb. V rámci akcie Venal 6 zasahovala od skorých ranných hodín v Seredi a ďalších častiach Slovenska. Pôvodne vyšetrovateľ obvinil 16 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.



Akcie Venal 1 až 6 boli zamerané na rozsiahlu protidrogovú činnosť v regióne Serede, Galanty a Trnavy. Sú pokladané za najrozsiahlejšie akcie v histórii SR zameraných na boj s drogovou trestnou činnosťou páchanou zločineckými skupinami.