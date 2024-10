Vladimír Š. dostal za postrelenie študentky ročný trest väzenia

Bratislava 22. októbra (TASR) - Senát Krajského súdu Bratislava uložil bývalému pedagógovi Akadémie Policajného zboru Vladimírovi Š. za postrelenie študentky nepodmienečný trest odňatia slobody na jeden rok. Uložil mu aj zákaz činnosti vykonávať pedagogickú a obdobnú činnosť spolu so zákazom držania zbrane v trvaní piatich rokov. Poškodených odkázal s nárokom na náhradu škody na civilné konanie.



Vladimír Š. svoj skutok v záverečnej reči oľutoval, berie si ho za vinu. Konštatoval, že ako inštruktor je na cvičisku zodpovedný za všetko.



Prokurátor žiada pre expedagóga, ktorý postrelil študentku, tri roky



Prokurátor Peter Pilár žiada pre bývalého pedagóga Akadémie Policajného zboru Vladimíra Š. nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s minimálnym stupňom stráženia. Tiež žiada expedagógovi uložiť zákaz pedagogickej alebo obdobnej činnosti a nosenie a manipuláciu so strelnými zbraňami v trvaní sedem rokov a prepadnutie policajného opasku.



Zástupcovia poškodených trvajú na ponechaní výšky náhrady škody v rovnakej sume, ako uložil prvostupňový súd.



Obhajoba žiada, aby súd ponechal rozhodnutie prvostupňového súdu týkajúce sa výšky trestu, aby upravil trest zákazu činnosti a s nárokom na náhradu škody odkázal poškodených na civilné konanie.



Začal sa odvolací proces s expedagógom, ktorý postrelil študentku



Pred senátom Krajského súdu Bratislava sa v utorok začal odvolací proces s bývalým pedagógom Akadémie Policajného zboru Vladimírom Š., ktorý vlani postrelil svoju študentku a spôsobil jej trvalé následky. Prokurátor aj obžalovaný sa voči rozsudku prvostupňového súdu odvolali. Prokurátor žiada nepodmienečný trest. Obžalovaný sa odvolal voči výroku o náhrade škody.



Prvostupňový súd uložil vo februári Vladimírovi Š. trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Podľa rozsudku mal tiež študentke nahradiť škodu vo výške 48.640 eur, ministerstvu vnútra v sume 5662 eur a zdravotnej poisťovni 28.284 eur. Súd mu zároveň zakázal vykonávať funkciu alebo povolanie, pri ktorých dochádza k držbe zbrane a k manipulácii so strelnými zbraňami.