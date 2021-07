Začalo sa hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. odmietol dohodu o vine a treste



Obhajcovia bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. spochybnili obžalobu

Pezinok 7. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa začalo hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. Ten čelí obvineniam z viacerých trestných činov. Pojednávanie je naplánované na viac dní.Niekdajšieho špeciálneho prokurátora priviezla eskorta v stredu ráno. Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská by mala vypočuť dvoch svedkov, a to člena skupiny takáčovcov Mateja Zemana a podnikateľa Viliama Ružičku, kamaráta Dušana K. Obaja sú prítomní na súde.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po obvinení.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v tejto veci podal v apríli tohto roka na súd obžalobu na Dušana K.. Ten čelí obvineniam zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Zákonná sudkyňa ŠTS Záleská vytýčila aj termín hlavného pojednávania na 7. až 9. a následne na 13. až 15. júla.Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. odmietol návrh samosudkyne Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Pamely Záleskej na uzavretie dohody o vine a treste. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry tak pristúpil k čítaniu obžaloby a pokračuje sa v hlavnom pojednávaní.uviedol na úvod hlavného pojednávania Dušan K. Urobil tak aj bez porady so svojimi troma obhajcami.Trojica obhajcov bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. spochybnila obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Stojí podľa nich primárne na výpovediach spolupracujúcich osôb, nebohého Františka Böhma, člena takáčovcov Mateja Zemana a bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.Obhajca Jakub Križan poukázal na to, že svedkovia Böhm a Makó mali spočiatku postavenie obvinených, mohli tak nazerať do spisu a na výpovediach sa dohodnúť, keďže mali prístup k výpovediam ostatných svedkov.uviedol Križan. Výpovede všetkých troch svedkov tak podľa neho treba vyhodnocovať obzvlášť kriticky.Pripomenul aj medializované informácie o údajnom manipulovaní svedkov. Obhajoba preto súdu navrhla, aby sa zmenilo poradie svedkov. Požadovala vypočuť najprv niekdajšieho šéfa operatívcov Jána Kaľavského, bývalého šéfa SIS Vladimíra P., ktorý je aktuálne väzobne stíhaný, aj súčasného riaditeľa tajnej služby Michala Aláča.dodal Križan.Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Pamela Záleská návrhu na zmenu poradia svedkov nevyhovela. Odvolávanie sa na medializované informácie označila za irelevantné.zdôvodnila Záleská.