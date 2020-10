Šikuta podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Wänkeovej

Bratislava 30. októbra (TASR) - Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudkyni Dane Wänkeovej. Predmetom disciplinárneho návrhu sú skutočnosti a okolnosti týkajúce sa správania Wänkeovej vo veci rozhovoru so sudkyňou Marcelou Malatkou po trestnoprávnom kolégiu dňa 17. júna 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"Po podrobnom zosumarizovaní všetkých relevantných informácií a ich dôslednom zvážení predseda Najvyššieho súdu dospel k záveru, že konanie sudkyne Wänkeovej by mohlo byť považované za konanie dosahujúce intenzitu disciplinárneho previnenia tým, že sudkyňa Wänkeová porušila svoje etické povinnosti ako sudkyňa vzbudzovať a chrániť aj zdanie svojej nestrannosti a nezávislosti," uvádza Važanová. Za toto previnenie jej navrhuje Šikuta uloženie disciplinárneho opatrenia, a to napomenutie.



Šikuta nevidí v konaní sudkyne Wänkeovej trestnoprávnu rovinu. Z vyžiadaného vyjadrenia vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry vyplýva, že "súc si vedomosti o obsahu výpovede sudkyne Malatkej, z doterajšieho vyšetrovania preňho nevyplývajú žiadne dôkazy, na podklade ktorých by bolo možné ustáliť dôvodné podozrenie a vznesenie obvinenia voči sudkyni Wänkeovej", priblížila Važanová.