Náprava Mariana K. by bola možná, uviedla psychologička

Pezinok 1. júna (TASR) – Náprava obžalovaného Mariana K. by bola v prípade jeho odsúdenia priaznivá a možná. Vo svojom znaleckom posudku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka to konštatovala súdna znalkyňa z odboru psychológie Elena Fortis. Na súde sa má znalkyňa vyjadriť aj k nahrávke s niekdajším generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, ktorú súd pustil na pojednávaní.



Psychologička nenašla u Mariana K. žiadne známky psychických porúch. V posudku uviedla, že ide o egocentrickú osobnosť s narcistickými rysmi. Agresivita nie je jeho dominantnou črtou, avšak môže sa aktivovať ako reakcia pri neúspechu, pri snahe o dosiahnutie vlastného cieľa. Ak je Marian K. vinný, tak za možnú motiváciu objednávky vraždy novinára považuje Fortis snahu o zachovanie jeho životného štýlu, ktorý mohol Ján Kuciak svojimi článkami ohrozovať. „V prípade uznania viny by bola prognóza obžalovaného priaznivá a resocializácia možná,“ uviedla Fortis.



Po prečítaní jej znaleckého posudku navrhol splnomocnenec poškodených Daniel Lipšic, aby bola na súde pustená nahrávka medzi Marianom K. a niekdajším generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Na nahrávke Marian K. karhá a vulgárne nadáva Trnkovi za údajné vydieranie akcionára Penty Jaroslava Haščáka. Haščáka mal podľa slov Mariana K. z nahrávky vydierať Trnka so zvukovým záznamom z akcie Gorila.



Po prehratí nahrávky by sa k nej mala Fortis vyjadriť z psychologického hľadiska. Potom bude nasledovať jej výsluch zo strany prokurátora, obhajcov aj splnomocnencov.



Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.