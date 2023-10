SÚHRN: Čaputová stanovila termín schôdze NR, vládu vymenuje kompletnú

Bratislava 20. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová stanovila termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady (NR) SR. Zároveň oznámila, že novú vládu vymenuje až potom, ako dostane nový návrh kandidáta na post ministra životného prostredia. TASR prináša súhrn povolebných udalostí.



- Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali v pondelok (16. 10.) koaličnú dohodu. Vyplýva z nej, že strany si rozdelia posty vo vláde v pomere 7 : 7 : 3. Predsedom vlády má byť nominant Smeru-SD. Ten nominuje Roberta Fica.



- Ustanovujúca schôdza Národnej rady bude v stredu 25. októbra. Podľa ústavy sa musí konať do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb. Novozvolení poslanci na nej skladajú sľub, čím sa ujmú mandátu. Zvoliť majú aj nového predsedu a podpredsedov parlamentu, utvoria si kluby a parlamentné výbory.



- Predsedu parlamentu nominuje podľa koaličnej dohody Hlas-SD. O post sa bude uchádzať Peter Pellegrini. Každá koaličná strana má mať aj jedného podpredsedu snemovne. Smer-SD navrhuje Ľuboša Blahu, Hlas-SD Petra Žigu a SNS Andreja Danka. Jeden post ostane opozícii, ktorá chce nominovať lídra PS Michala Šimečku.



- Víťaz parlamentných volieb Smer-SD obsadí 42 poslaneckých kresiel. Nasledujú Progresívne Slovensko s 32 a Hlas-SD s 27 mandátmi. Do parlamentných lavíc sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí, ktorá má 16 poslaneckých kresiel. KDH bude zastupovať 12, SaS 11 a SNS desať poslancov.



- Termín vymenovania novej vlády prezidentka stanoví až po doručení nového návrhu kandidáta na šéfa ministerstva životného prostredia, aby mohla vymenovať novú vládu v kompletnom zložení. Hlava štátu predtým avizovala, že za neho nevymenuje Rudolfa Huliaka. Tvrdí, že jeho vymenovanie by nedávalo záruku riadneho chodu rezortu. Fica požiadala o nový návrh. Ten argumenty prezidentky odmietol. Zdôraznil, že ak bude SNS trvať na nominácii, po menovaní za premiéra predloží Huliaka prezidentke aj v rámci oficiálnych nominácií. SNS potvrdila, že na kandidátovi trvá.



- Nominantov na členov vlády už potvrdili všetky strany, ktoré podpísali koaličnú dohodu. Za Smer-SD sú nominanti na členov vlády Robert Kaliňák (ministerstvo obrany), Ladislav Kamenický (ministerstvo financií), Richard Takáč (ministerstvo pôdohospodárstva), Juraj Blanár (ministerstvo zahraničných vecí), Boris Susko (ministerstvo spravodlivosti) a Jozef Ráž mladší (ministerstvo dopravy).



- Aj Hlas-SD predstavil svoje nominácie na ministrov. Sú nimi Erik Tomáš (ministerstvo práce), Zuzana Dolinková (ministerstvo zdravotníctva), Richard Raši (ministerstvo investícií a informatizácie), Peter Kmec (vicepremiér pre plán obnovy), Denisa Saková (ministerstvo hospodárstva), Tomáš Drucker (ministerstvo školstva) a Matúš Šutaj Eštok (ministerstvo vnútra). Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini sa bude uchádzať o post predsedu NR SR.



- SNS nominuje šéfa envirorezortu, na ktorého navrhuje Rudolfa Huliaka. Na ministerku kultúry nominuje Martinu Šimkovičovú. Obsadí aj nové ministerstvo športu a cestovného ruchu, ktoré má vzniknúť od januára 2024.