SÚHRN: Hranice kontrolujú, niektoré priechody s Poľskom uzavreli

Bratislava 4. októbra (TASR) - Česko, Poľsko a Rakúsko zaviedli dočasné náhodné kontroly na hraniciach so SR. Začali platiť o polnoci z utorka na stredu. Poľsko niektoré priechody dočasne aj uzatvorilo. Slovensko následne zaviedlo kontroly na hraniciach s Maďarskom.



TASR prináša súhrn udalostí v súvislosti so situáciou na hraniciach.



- Poľsko dočasne obnovilo kontroly na hraniciach so Slovenskom, vykonáva ich len na vstupe do krajiny. Kontroly zaviedlo zatiaľ na desať dní, nevylúčilo ich predĺženie.



- Hranice s Poľskom možno prekročiť na ôsmich cestných a troch železničných hraničných priechodoch. Ďalších 11 je určených len pre peších a môžu nimi prechádzať výlučne občania EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, ich manželskí partneri a deti.



- Prekračovanie hranice na tzv. turistických priechodoch, napríklad horských v Tatrách, nie je povolené a poľská pohraničná stráž ich bude považovať za nelegálne prekročenie hranice.



- Starosta Čirča Michal Didik zatvoreniu hraníc nerozumie, keďže v okrese Stará Ľubovňa problém s nelegálnou migráciou nemajú. Skomplikuje to podľa neho najmä cestovný ruch, ale aj obchodný tranzit.



- Ján Kurňava, primátor Spišskej Starej Vsi, do ktorej katastra patrí priechod Lysá nad Dunajcom, poukázal na to, že v prihraničnej oblasti obyvatelia často chodia do Poľska a dotkne sa to aj zamestnancov miestnej spoločnosti, ktorej zamestnanci dochádzajú z poľských prihraničných obcí.



- Zatvorenie hraníc prekvapilo aj starostov na Orave, hovoria, že na to neboli pripravení. Starosta Novote Dušan Jendrašík poznamenal, že vedeli o kontrolách, ale nie uzatváraní. Starosta Bobrova Andrej Namislovský podotkol, že uzavretie priechodu pre nich znamená komplikáciu v doprave. Ľudia tadiaľ chodili nielen na nákupy, ale aj za rodinami.



- Na hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek sa po zavedení náhodných kontrol netvorili v stredu kolóny a doprava bola plynulá. Príslušníci poľskej pohraničnej stráže vozidlá kontrolovali priebežne.



- Zatvorenie starého hraničného priechodu do Poľska v kysuckej obci Skalité prekvapilo obyvateľov aj zahraničných vodičov. Na cestu do Poľska museli využiť diaľnicu D3, na ktorú sa mohli napojiť až po návrate do Svrčinovca. Na hraničnom priechode na diaľnici D3 sa Poliaci zamerali najmä na kontroly osobných áut, autobusov a dodávok.



- Zástupca starostu obce Skalité Peter Ivanek nemal informácie, že Poľská republika úplne zatvorí hranice. Ľudí to podľa neho prekvapilo.



- Primátor Čadce a predseda Združenia miest a obcí Kysúc Matej Šimášek poukázal na to, že situácia s migrantmi na Kysuciach v ostatných dňoch eskalovala. Do riešenia situácie by mal podľa neho vstúpiť štát. Upozornil na to, že opatrenia obmedzia život ľudí v česko-slovensko-poľskom pohraničí, kde je čulý cestovný ruch, vymieňajú sa služby, obchoduje sa.







- Česká vláda na stredajšom rokovaní potvrdila, že náhodné kontroly na hraniciach so SR, ktoré sa začali od polnoci z utorka na stredu, budú v platnosti minimálne desať dní. Podľa českého premiéra Petra Fialu sa už po niekoľkých hodinách ukázalo, že opatrenie je účinné, keďže došlo k zachyteniu niekoľkých desiatok nelegálnych migrantov.



- Česko by podľa aktuálnych čísel nepristupovalo k znovuzavedeniu kontrol na hranici so SR, ak by takéto opatrenie nezaviedlo Poľsko, zdôraznil český minister vnútra Vít Rakušan.







- Na vnútornej hranici Slovenska s Maďarskom sa dočasne obnovia kontroly. Platiť budú od štvrtka (5. 10.) do 14. októbra. V stredu o tom rozhodla vláda.



- Kontroly na hranici s Maďarskom budú náhodné. Zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá, snahou bude čo najmenej obmedziť plynulosť premávky, avizoval premiér Ľudovít Ódor. Dodal, že kontroly na hraniciach naďalej nepovažuje za riešenie migračnej situácie v Európskej únii.







- Kontroly na hranici so Slovenskom zaviedlo aj Rakúsko. Rovnako ako v Česku a Poľsku sa začali o polnoci z utorka na stredu na počiatočné obdobie desiatich dní. Cieľom kontrol je zabrániť prevádzačom, aby využívali alternatívne trasy vedúce cez Rakúsko.







- Na ceste do Rakúska, Česka a Poľska treba pre kontroly na hraniciach so Slovenskom počítať s možným zdržaním. Upozornilo na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.