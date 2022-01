ZMENY V OPATRENIACH: Zavádza sa nový režim OP+

Prečítajte si o téme viac: Respirátor bude povinný aj v exteriéri a na podujatiach

Mohlo by vás zaujímať: Akvaparky, fitnescentrá či wellness môžu fungovať v režime OP plus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prečítajte si aj:Pre hotely a reštaurácie sa zrušia kapacitné obmedzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Viac o tejto téme nájdete tu: Neočkovaní zamestnanci sa musia naďalej testovať raz týždenne

Bratislava 17. januára (TASR) - Na Slovensku budú platiť od stredy 19. januára nové pandemické opatrenia v súvislosti s variantom omikron. Do praxe ich prinesú nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré reagujú na vládou schválené opatrenia. TASR prináša ich súhrn.Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri, a to ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako dva metre. Ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako dva metre.Od 19. januára sa zavádza nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitnes, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné).Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.Plošne sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov (len pre režim OP+).Fitnescentrá budú v režime OP+, zvyšuje sa maximálna kapacita na 50 osôb (alebo jedna osoba na 15 štvorcových metrov).Bude povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP).Ruší sa povinnosť len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách.Ubytovanie pre lyžiarske, snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP.Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní covidu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá; v režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.