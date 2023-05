SÚHRN: Nehoda autobusu s maďarskými turistami na D2 má jednu obeť

Bratislava 15. mája (TASR) - Pondelková zrážka autobusu s maďarskými turistami s kamiónom na diaľnici D2 si vyžiadala jednu obeť a desiatky zranených, z toho viacerých vážne. TASR prináša súhrn doterajších udalostí.







- Autobus, ktorý sa na diaľnici zrazil s kamiónom na úrovni odpočívadla Závod (15 – 15.5 kilometer) na diaľnici D2 v smere do ČR, išiel z Maďarska do Česka. Viezol turistov, ktorí smerovali z mesta Miškolc do Prahy na rekreáciu.







- Zo 60 účastníkov nehody jeden podľahol ťažkým zraneniam na mieste. Ďalších 13 osôb sa zranilo ťažko, osem utrpelo stredne ťažké poranenia a 38 osôb sa zranilo ľahko alebo neutrpelo žiadne poranenia.







- Prezidentka SR Zuzana Čaputová zaslala v súvislosti s haváriou autobusu s maďarskými cestujúcimi sústrastný telegram maďarskej prezidentke Katalin Novákovej.







- Najviac pacientov prijali v Univerzitnej nemocnici Bratislava, osem ľudí bolo v kritickom stave. Ľudí ošetrovali aj v nemocniciach v Trnave, Malackách a Skalici. Išlo hlavne o pacientov vo vyššom veku.







- Polícia okolnosti nehody, ktorá si vyžiadala úplnú uzáveru diaľnice, vyšetruje. Dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu u vodičov boli negatívne.







- Prvé hlásenie o nehode dostali záchranári o 10.33 h a do desiatich minút dorazila na miesto prvá záchranárska posádka a o 11.17 h už odvážali prvého pacienta do nemocnice. Na mieste zasahovalo 12 pozemných ambulancií záchranárov a tri vrtuľníky, ktoré sa niekoľkokrát otočili.







- Prípad si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Malackách. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú podľa bratislavskej polície predmetom ďalšieho vyšetrovania.