Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Potraviny obsahujúce zložky hmyzu sa majú predávať oddelene od ostatných výrobkov. Vyplýva to z novely zákona o potravinách predloženého koaličnými poslancami za SNS, ktorú vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Pôvodne navrhovali aj osobitné označovanie potravín obsahujúcich hmyz na obale, túto povinnosť však napokon pozmeňujúcim návrhom z novely vypustili.
Bratislava 23. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prerokuje Národná rada (NR) SR zrýchlene. Môže tak o ňom rozhodnúť už na aktuálnej 49. schôdzi. Poslanci vo štvrtok odhlasovali návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto bode, ktorý je v parlamente od novembra minulého roka.
Bratislava 23. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania. Jeho cieľom bolo zaviesť k určitým druhom osobných údajov zverejnených na katastrálnych portáloch povinnú autentifikáciu, resp. registráciu. Za návrh hlasovalo iba 73 zo 146 prítomných poslancov. Hlasovania sa zdržalo viacero zákonodarcov koaličnej SNS.
Bratislava 23. apríla (TASR) - Nejednoznačné výklady doterajších ustanovení týkajúcich sa foriem poskytovaných náhrad pozemkov by sa mali odstrániť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok posunula do druhého čítania. Novela by po schválení mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2026.
Bratislava 23. apríla (TASR) - Volebné obdobie v samosprávach by sa mohlo predĺžiť zo štyroch na päť rokov. Vyplýva to z návrhu novely Ústavy SR, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Predložila ju skupina poslancov za Hlas-SD spolu s Romanom Malatincom (nezaradený). Ak by sa podarilo zmenu definitívne schváliť, predĺženie volebného obdobia by malo platiť už od jesenných volieb. Zo 144 hlasujúcich bolo za 79 poslancov. Na definitívne schválenie ústavy bude potrebných aspoň 90 hlasov.
Bratislava 23. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania návrh z dielne koaličnej SNS na predĺženie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR aj samospráv. Urobili tak vo štvrtkovom hlasovaní. Návrh ústavného zákona z dielne národniarov, ktorým sa má meniť Ústava SR, podporilo 78 poslancov. Na posun do druhého čítania takýto počet stačí, na definitívne schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov.
