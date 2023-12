Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 12. decembra (TASR) - Štát bude oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky hypotéky , ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky bude 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Vyplýva to zo zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie z dielne ministerstva práce, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Rokovala o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/20180682Bratislava 12. decembra (TASR) - Podanie žiadosti o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sa predĺži. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 obyvateľov bude o to môcť požiadať orgán štátnej vodnej správy do 31. decembra 2032, pôvodný návrh rátal s termínom 31. decembra 2028. Vyplýva to z vládnej novely vodného zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/20180715