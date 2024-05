Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 22. mája (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa by mala voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o STVR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Bratislava 22. mája (TASR) - Postupy pri výrube drevín sa zjednodušia. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O návrhu parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 22. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní zvolili troch nových členov Správnej rady Tlačovej agentúry SR (TASR). Poslanci zvolili odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie a odborníka v oblasti žurnalistiky. Odborníka v oblasti informačných technológií sa nepodarilo zvoliť. Jediný kandidát na tento post Dávid Diczházy nezískal dostatočný počet hlasov.