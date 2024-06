Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 13. júna (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov sa bude po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 13. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude mať vyššie kompetencie a právomoci. Vyplýva to z novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Súčasťou sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike.Bratislava 13. mája (TASR) - Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by sa mohlo spoplatniť. Vyplýva to z novely z dielne SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Novelizáciou sa má podľa predkladateľov zaviesť mechanizmus, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.Bratislava 13. júna (TASR) - Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť zo sumy 79,67 eura na 200 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá návrh odôvodňuje potrebou zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých.Bratislava 13. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli opozičnú novelu Trestného zákona k rodovo podmienenému násiliu. Predložili ju poslankyne z hnutia Progresívne Slovensko (PS).