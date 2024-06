Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 19. júna (TASR) - Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa zjednotia. Zároveň sa zvýši hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.Bratislava 19. júna (TASR) - Odvodové úľavy pre poľnohospodárov sa predĺžia do konca tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Právnu normu prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 19. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu nezvolili ani jedného kandidáta na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Z piatich uchádzačov nezískal žiaden potrebný počet hlasov. Voľba sa preto bude opakovať.Bratislava 19. júna (TASR) - Zmeny, ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie v rámci zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), by mali platiť až od októbra 2026. S dvojročným posunom oproti pôvodnému legislatívnemu plánu ráta návrh novely z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania.Bratislava 19. júna (TASR) - Umožniť využitie finančných nástrojov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upraviť ich riadenie či kontrolu. To je cieľom návrhu novely zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.Bratislava 19. júna (TASR) - Projektové intervencie pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2023 až 2027 sa majú upraviť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o príspevkoch poskytovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.Bratislava 19. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v stredu do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložila poslankyňa opozičného PS Simona Petrík. Osoby, ktoré sa spoločne starajú o dieťa, by mohli podľa tohto návrhu uzatvoriť dohodu o zdieľaných dôchodkových právach. Taktiež sa malo zabezpečiť právo na neznižovanie dôchodkových nárokov počas starostlivosti o dieťa, a to úpravou vymeriavacieho základu.