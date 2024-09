Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 10. septembra (TASR) - Zoznam omamných a psychotropných látok sa rozšíri. Zaradiť sa doň majú aj látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.Bratislava 10. septembra (TASR) - Projektové intervencie pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2023 až 2027 sa budú riadiť novou právnou úpravou. Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila zákon o príspevkoch poskytovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).Bratislava 10. septembra (TASR) - Zmeny, ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie v rámci zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), budú platiť o rok neskôr, teda od októbra 2025. Posun oproti pôvodnému plánu prináša novela z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Pôvodný vládny návrh hovoril o dvojročnom odklade plánovaných zmien, poslanci napokon schválili úpravu s ročným posunom.Bratislava 10. septembra (TASR) - Materské školy (MŠ) by od budúceho roka mohli byť financované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania. Išlo by o nový normatívny systém financovania predprimárneho vzdelávania na základe štandardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a prevádzkové náklady MŠ.Bratislava 10. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR odsúhlasila Rámcovú zmluvu medzi Slovenskom a Rakúskom o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Rozhodla o tom v utorkovom hlasovaní.Bratislava 10. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele, ktorou sa majú zaviesť dočasné príspevky pre policajtov, rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorkovom hlasovaní. Príspevky sú podľa vlády stabilizačné a motivačné nástroje, ktoré majú prispieť k zvráteniu nepriaznivej personálnej situácie v bezpečnostných zložkách.