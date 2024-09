Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 17. septembra (TASR) - Príspevok na pohreb sa zvýši zo sumy 79,67 eura na 200 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá zmeny odôvodnila potrebou zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých.Bratislava 17. septembra (TASR) - Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) bude mať po novom k dispozícii 8,8 milióna eur. Vyplýva to z novely zákona o FPKNM, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 17. septembra (TASR) - Lehota na uplatnenie predkupného práva štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky sa má predĺžiť z 30 dní na 60 dní. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 17. septembra (TASR) - Pre zamestnancov v sektore vzdelávania by sa mal zaviesť kompenzačný príspevok. O okruhu ľudí, ktorých sa má v konkrétny rok týkať, by mal informovať rezort školstva, a to do 30 dní od schválenia štátneho rozpočtu. Príspevok by mal byť určený najmä zamestnancom, ktorí pôsobia v prostredí s výrazným nedostatkom personálu či vyššou fluktuáciou. Vyplýva to z vládnej novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Bratislava 17. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona o vzdelávaní dospelých. Jeho cieľom je sprehľadniť typológiu kvalifikácií uznávaných na Slovensku, zaviesť nové systémové prvky uznávania kvalifikácií na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou. Má tiež vytvoriť podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania a zaviesť systém individuálnych vzdelávacích účtov.Bratislava 17. septembra (TASR) - Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru by sa mohol stať jednotným kontaktným miestom na výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie (EÚ) na Slovensku. Na základe analýzy hrozieb má postupovať informácie príslušným bezpečnostným orgánom, iným členským štátom a Europolu. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Hlavným cieľom návrhu je transpozícia európskej smernice.Bratislava 17. septembra (TASR) - Veková hranica výkonu notárskeho úradu by sa mohla zvýšiť zo súčasných 67 na 70 rokov. Notári by tak mohli vykonávať svoju profesiu do 70 rokov. Vyplýva to z novely Notárskeho poriadku, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.Bratislava 17. septembra (TASR) - Jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom v území s druhým stupňom ochrany by sa mohlo dať aj na účelovej ceste a existujúcej prístupovej poľnej ceste. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny od SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Novelou by sa mali odstrániť "neprimerane prísne a obmedzujúce zákazy" pre obyvateľov, odbremeniť orgány štátnej správy od zbytočnej administratívnej záťaže, ako aj posilniť práva vlastníkov nehnuteľností v chránených územiach.Bratislava 17. septembra (TASR) - Parlament bude o novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR o tom rozhodli v utorkovom hlasovaní. Novela mení aj zákon o Environmentálnom fonde.