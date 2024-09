Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 17. septembra (TASR) - Príslušníci bezpečnostných zložiek budú môcť za stanovených podmienok dostať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok. Zavedú sa aj vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorá mení aj zákon o finančnej správe. Materiál v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 17. septembra (TASR) - Procesy súvisiace s hodnotením vplyvov na životné prostredie sa zefektívnia. Vyplýva to z novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tzv. EIA, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament tiež cez pozmeňujúci návrh Jaroslava Bašku (Smer-SD) upravil zákon o krajinnom plánovaní. Súvisí s implementáciou záväzkov vyplývajúcich z plánu obnovy v súvislosti s reformou krajinného plánovania.Bratislava 17. septembra (TASR) - Tepelné čerpadlá typu voda-voda budú oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd. Vyplýva to z vládnej novely vodného zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 17. septembra (TASR) - Na Slovensku by sa mal zaviesť nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS). Prvýkrát by sa do rozsahu jeho pôsobnosti mohli zahrnúť emisie z námornej dopravy. Cieľom je prispôsobiť systém na zníženie emisií do roku 2030. Vyplýva to z návrhu noviel zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a Environmentálnom fonde, ktoré poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.