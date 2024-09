Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 18. septembra (TASR) - Na Slovensku sa zavedie nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS). Prvýkrát sa do rozsahu jeho pôsobnosti zahrnú emisie z námornej dopravy. Cieľom je prispôsobiť systém na zníženie emisií do roku 2030. Vyplýva to z návrhu noviel zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a Environmentálnom fonde, ktoré v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. https://etasr.sk/article/21251374



Bratislava 18. septembra (TASR) - Definícia správnej zdravotnej starostlivosti sa nerozšíri. Národná rada (NR) SR v stredu odmietla opozičnú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním. Predložil ju poslanec Peter Stachura (KDH), ktorý navrhol doplnenie definície o rešpektovanie hospodárnosti, nevyhnutnosti a zmysluplnosti zdravotnej starostlivosti.



Bratislava 18. septembra (TASR) - Trestné sadzby korupčných trestných činov sa nevrátia na pôvodnú výšku. Parlament v stredu odmietol návrh novely Trestného zákona, ktorá chcela zmenu zaviesť. Návrh predložili poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. https://etasr.sk/article/21251384



Bratislava 18. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli prijať návrh uznesenia z dielne PS o zriadení komisie na prešetrenie májového atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Činnosť komisie mala byť zameraná aj na prevenciu ďalších útokov na ústavných činiteľov a iné verejne činné osoby. https://etasr.sk/article/21251390