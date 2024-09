Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Aj v minulom roku predstavovala najvyšší podiel trestnej činnosti majetková trestná činnosť. Výrazne sa zvýšil trend jej páchania vo virtuálnom prostredí prostredníctvom počítačových sietí, najmä pri trestnom čine podvodu. Vyplýva to zo správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za rok 2023. Poslanci Národnej rady (NR) SR správu v utorok vzali na vedomie.Bratislava 24. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok odsúhlasila oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Romana Konečného. O pozbavenie mlčanlivosti žiadal Úrad inšpekčnej služby (ÚIS).Bratislava 24. septembra (TASR) - Možnosť spoplatniť objednávanie pacientov na vyšetrenie sa nezavedie. Národná rada (NR) SR v utorkovom hlasovaní neposunula do druhého čítania opozičnú novelu o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za opozičnú SaS.Bratislava 24. septembra (TASR) - Sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek sa nebude meniť. Národná rada (NR) SR v utorok odmietla novelu zákona o zdravotníckych pracovníkoch z dielne poslancov Jany Bittó Cigánikovej a Tomáša Szalaya za opozičnú SaS.