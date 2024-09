Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 25. septembra (TASR) - Nárok hasičov na rovnošaty sa upraví a zvýši. Vyplýva to z novely zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) , ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Predkladateľ Samuel Migaľ (Hlas-SD) argumentoval čiastočným dorovnaním nárokov hasičov s policajtmi, ale aj infláciou a vyššími cenami rovnošiat.Bratislava 25. septembra (TASR) - Policajti by prítomnosť omamných alebo psychotropných látok v organizme vodičov mohli zisťovať skríningovými testovacími súpravami. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložil poslanec za koaličný Hlas-SD Zdenko Svoboda.Bratislava 25. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nezvolili Líviu Trellovú za kandidátku na ústavnú sudkyňu. Bola jedinou uchádzačkou o post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Za jej zvolenie hlasoval jeden poslanec, proti bolo 99 poslancov, 33 sa zdržali a desať nehlasovalo. Podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) poverený vedením parlamentu oznámil, že sa vykoná opakovaná voľba.Bratislava 25. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní odmietli uznesenie k bombovým hrozbám na školách. To okrem iného hovorilo o odsúdení vyhrážok a žiadalo ich dôsledné vyšetrenie. Návrh predložila poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková za opozičnú SaS.Bratislava 25. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v stredu neprijala uznesenie k výroku splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Predložili ho opoziční poslanci Tomáš Szalay a Jana Bittó Cigániková (obaja SaS). Parlament ním mal vyjadriť poľutovanie nad tvrdením Kotlára o tom, že pandémia na Slovensku z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov nebola.