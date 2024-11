Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Policajti budú môcť prítomnosť omamných alebo psychotropných látok v organizme vodičov zisťovať skríningovými testovacími súpravami. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní schválili. Do parlamentu ju predložil poslanec za koaličný Hlas-SD Zdenko Svoboda.Bratislava 5. novembra (TASR) - Záujemcovia o kúpu majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže alebo pri priamom predaji majetku obce získajú možnosť podávať návrhy, respektíve doručovať cenové ponuky v podobe, ktorú si sami zvolia, teda buď listom, alebo elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o majetku obcí, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 5. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok zobrali na vedomie výročnú správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2023. Hovorí okrem iného o tom, že v minulom roku kancelária ombudsmana vybavila 1902 podaní. Z toho bolo 500 v rámci opakovanej analýzy a 1402 bolo preskúmavaných po prvýkrát. Ombudsman Róbert Dobrovodský porušenie základných práv a slobôd konštatoval v 67 podnetoch.Bratislava 5. novembra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško vlani evidoval 406 podnetov. Z nich bolo 310 nových a 96 prenesených z minulých období. Vyplýva to zo Správy o činnosti komisára pre deti za vlaňajšok, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vzali v utorok na vedomie.Bratislava 5. novembra (TASR) - Počet a obsah preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov sa nebude meniť. Národná rada (NR) SR v utorok odmietla opozičnú novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Do parlamentu ju predložili Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH), ktorí ňou chceli odstrániť neprimeranú frekvenciu preventívnych prehliadok aj tolerovanie duplicitných vyšetrení.