Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá rieši platy zdravotníkov, rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorkovom hlasovaní.











Bratislava 5. novembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli získať možnosť do konca roka 2025 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú predložil koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD). Novelu v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.











Bratislava 5. novembra (TASR) - Medzi sankcie za priestupky by mohlo patriť aj vykonanie menších obecných služieb. Zvýšiť by sa mohli aj horné hranice pokút. Vyplýva to z novely priestupkového zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.











Bratislava 5. novembra (TASR) - Verejné obstarávanie vo vzťahu k vysokoškolským učebniciam či skriptám by sa mohlo zjednodušiť. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.









Bratislava 5. novembra (TASR) - Dotácie zo štátneho rozpočtu by sa mohli poskytovať aj na podporu a rozvoj vzťahu k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Predložila ju skupina poslancov parlamentu za koaličnú SNS.









Bratislava 5. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR odmietla snahy Európskeho parlamentu zasahovať do práv členských štátov Európskej únie (EÚ). Upozornila pritom na uznesenie europarlamentu o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ. Vyplýva to z uznesenia, ktoré plénum NR SR v utorok prijalo. Do parlamentu ho predložila skupina koaličných poslancov.









Bratislava 5. novembra (TASR) - Manželstvo sa nebude dať uzavrieť aj pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá nevedie matriku. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v utorok odmietli návrh z dielne opozičného PS, ktorým chcelo zmenu presadiť. Novelizovať chceli zákon o rodine.











Bratislava 5. novembra (TASR) - Právo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení sa neposilní. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula opozičný návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti do druhého čítania. Do parlamentu ho predložili poslanci Veronika Veslárová a Oskar Dvořák (obaja PS), ktorí upozorňovali na nedostatočnú úpravu problematiky podľa súčasnej legislatívy.









Bratislava 5. novembra (TASR) - Parlament v utorok neprijal návrh uznesenia z dielne opozičných poslankýň Národnej rady (NR) SR. Chceli ním presadiť, aby poslanci odsúdili "urážlivé, vulgárne a ponižujúce" výroky poslanca Rudolfa Huliaka (nezaradený) na adresu poslankyne Lucie Plavákovej (PS) z 25. septembra.









Bratislava 5. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR odmietla v utorkovom hlasovaní dva návrhy uznesení z dielne poslancov za opozičné hnutie PS. Prvý sa týkal odsúdenia útoku na detské zdravotnícke zariadenie v ukrajinskom Kyjeve. Druhý hovoril o voľbe šéfa parlamentu.