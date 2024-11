Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 7. novembra (TASR) - Poskytovanie informácií cez infozákon bude môcť byť spoplatnené. Vyplýva to z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú Národná rada (NR) SR schválila vo štvrtkovom hlasovaní. Stoja za ňou poslanci za koaličnú SNS, ktorí úpravu odôvodňujú potrebou reagovať na dlhotrvajúce problémy so zahlcovaním povinných osôb s častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií.Bratislava 7. novembra (TASR) - Podmienky maloobchodného predaja počas nedele nebudú regulované. Navrhovali to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka a Anna Záborská (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) vo svojom návrhu novely Zákonníka práce, ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.Bratislava 7. novembra (TASR) - Pochovávať potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod aj v prípadoch , ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie, nebude povinné. Národná rada (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní odmietla novelu zákona o pohrebníctve z dielne opozičných poslancov Richarda Vašečku a Anny Záborskej (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).