Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 7. novembra (TASR) - Jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom v území s druhým stupňom ochrany sa bude po novom dať aj na účelovej ceste a existujúcej prístupovej poľnej ceste. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelou sa majú odstrániť "neprimerane prísne a obmedzujúce zákazy" pre obyvateľov, odbremeniť orgány štátnej správy od zbytočnej administratívnej záťaže, ako aj posilniť práva vlastníkov nehnuteľností v chránených územiach.Bratislava 7. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR odsúdila konanie exprezidenta Andreja Kisku v prípade jeho daňovej kauzy. Vyplýva to z uznesenia k právoplatnému rozsudku v daňovej kauze Kisku, ktoré plénum vo štvrtkovom hlasovaní prijalo. Do parlamentu ho predložili koaliční poslanci.Bratislava 7. novembra (TASR) - V prostredí škôl sa nebude zavádzať zákaz propagácie, šírenia alebo podpory myšlienok a názorov týkajúcich sa netradičných sexuálnych orientácií a rodových identít. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž odmietli vo štvrtkovom hlasovaní novelu školského zákona z dielne poslancov SNS, ktorá to navrhovala. Za novelu hlasovalo 11 poslancov, 34 bolo proti, zdržalo sa 77 a jeden poslanec nehlasoval.Bratislava 7. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania opozičný návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o sociálnom poistení. Navrhovanými zmenami malo dôjsť k zvýšeniu počtu daňovníkov, ktorí by mali nárok na uplatnenie daňového bonusu v plnej sume, respektíve vyššej sume ako v súčasnosti alebo na uplatnenie daňového bonusu vôbec.