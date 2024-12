Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 3. decembra (TASR) - Možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom sa nezavedie. Presadiť to chceli opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ. Plénum však ich novelu Ústavy SR v utorkovom hlasovaní odmietlo.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa nebude novelizovať. Parlament v utorok nepodporil novelu zákona z dielne opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Navrhovali zaviesť mechanizmus "trestania" prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. https://etasr.sk/article/21514196











Bratislava 3. decembra (TASR) - Príplatok k dôchodku sa veteránom protikomunistického odboja nezvýši. Národná rada (NR) SR v utorok odmietla opozičnú novelu zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Do parlamentu ju predložili poslanci parlamentu z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania novelu zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva (tzv. banský zákon). Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za opozičné hnutie PS. Navrhovala v nej, aby sa poplatok za vydobyté nerasty rozdeľoval medzi obce a Environmentálny fond.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorkovom rokovaní novely z dielne SaS. Plénum nepodporilo návrh novely Civilného sporového poriadku ani novelu zákona o prokuratúre.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní odmietlo uznesenie k súdnemu zmieru uzavretom medzi Andrejom Babišom a Ministerstvom vnútra (MV) SR v spore o ochranu osobnosti, týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti. Návrh predložila skupina poslancov parlamentu za opozičnú SaS.











Bratislava 3. decembra (TASR) - Parlament v utorok neprijal návrh uznesenia k zaisteniu politických funkcionárov Náhorného Karabachu. Bolo z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Františka Mikloška a Mariána Čaučíka (obaja KDH).