Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 10. decembra (TASR) - Minimálna sieť ambulancií špecialistov sa určí podľa nových pravidiel. Sieť má byť po novom definovaná na základe určených parametrov s každoročným prehodnocovaním a vyhodnocovaním jej naplnenia. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.Bratislava 10. decembra (TASR) - Vojaci v prípade nasadenia mimo Slovenska dostanú o desať dní dovolenky viac. Zvýši sa im aj hodnostný plat a zmení sa spôsob vyplácania príspevkov. Po novom bude armáda môcť strážiť dôležité objekty a pri ich ochrane použiť donucovacie prostriedky. Vyplýva to z vládnej novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú v utorok schválila Národná rada (NR) SR.Bratislava 10. decembra (TASR) - Kreovanie správnej rady verejnej vysokej školy (VŠ) sa zmení. Minister školstva bude vymenúvať o jedného člena menej ako akademický senát. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 10. decembra (TASR) - Elektronické služby v zdravotníctve sa upravia. Vzniknúť majú aj nové. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Stojí za ňou ministerstvo zdravotníctva. To vysvetlilo, že úprava súvisí s prípravou dátovej reformy, ktorej cieľom je najmä odbremenenie zdravotníkov od zbytočného vykazovania a zlepšenie dátovej dostupnosti a kvality.Bratislava 10. decembra (TASR) - Sestrám zodpovedným za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku, bude na Slovensku uznaná odborná kvalifikácia. Vyplýva to z vládnej novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva reaguje na smernicu Európskeho parlamentu a odporúčanie Rady Európskej únie.Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní odobrili správy o činnosti tajných služieb za rok 2023. Ide o správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS).