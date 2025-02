Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania legislatívu, ktorá je súčasťou dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Za návrh hlasovalo 77 zo 77 prítomných. O súbore úprav parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí.Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom. Legislatívou upravujú desiatky právnych predpisov súvisiacich s návrhom nového stavebného zákona, o ktorom má parlament definitívne rozhodnúť na aktuálnej schôdzi. Rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní, keďže musí nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla tohto roka.Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o legislatívnych úpravách, ktoré sú súčasťou dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ), rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament o tom rozhodol v utorkovom hlasovaní. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí.Bratislava 4. februára (TASR) - V súvislosti s návrhom nového stavebného zákona, o ktorom má parlament definitívne rozhodnúť na aktuálnej schôdzi, je potrebné upraviť a zosúladiť desiatky ďalších právnych predpisov. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok rozhodli, že vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Právna norma musí nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla tohto roka, inak hrozia komplikácie.