Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 27. marca (TASR) - Na Slovensku vznikne nová linka pomoci v kompetencii Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Linka pomoci 116117 bude slúžiť pre neurgentné stavy, aby sa odbremenila tiesňová linka 155. Vzniknú aj nové typy záchranárskych posádok, s ktorými budú spojené i nové indikačné kritériá na filtrovanie hovorov. Vyplýva to z novely zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 27. marca (TASR) - Podmienky získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov sa upravia. Vyplýva to z novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Návrh sa týka aj výsluhového dôchodku generálneho prokurátora, nárok naň získa po štyroch rokoch funkčného obdobia, avšak len v prípade, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 20 rokov.Bratislava 27. marca (TASR) - Vládny návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku vo štvrtok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela upravuje podmienky, rozsah aj spôsob poskytovania týchto dotácií. Okrem toho dôjde k určeniu okruhu osôb, ktoré môžu byť žiadateľom o ich poskytnutie.Bratislava 27. marca (TASR) - Právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde sa mení. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 27. marca (TASR) - Hospodárske subjekty čakajú z dôvodu implementácie euronariadenia o znižovaní odlesňovania nové povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie (EÚ) na zmiernenie globálneho odlesňovania, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Bratislava 27. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Okrem iného reaguje na výhrady Európskej komisie, ako aj na výhradu, ktorá sa týka možnosti získania odbornej kvalifikácie prostredníctvom alternatívnych spôsobov.Bratislava 27. marca (TASR) - Zmeny pri registrácii združení posunuli poslanci na štvrtkovom hlasovaní do druhého čítania. Agenda registrácie by mohla prejsť z ministerstva vnútra na okresné úrady v sídle kraja. Zmenou by sa mala služba priblížiť k občanom vzhľadom na registráciu podľa sídla združenia. Skrátiť by sa mohli aj lehoty na vybavovanie vecí. Návrh novely zákona o združovaní občanov podali do Národnej rady (NR) SR poslanci Hlasu-SD Michal Bartek a Dávid Demečko. Už v súčasnosti sú okresné úrady v sídle kraja registrovým úradom pre niektoré mimovládne neziskové organizácie.Bratislava 27. marca (TASR) - Novela zákona o štátnej službe má prispieť k posilneniu funkčnosti verejnej správy. Zjednodušiť sa má prax služobných úradov, cieľom je aj pružnejšie nastaviť niektoré inštitúty, zefektívniť fungovanie vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby a precizovať existujúcu právnu reguláciu. Novú legislatívu vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.