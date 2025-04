Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 10. apríla (TASR) - Novým členom Rady pre mediálne služby (RpMS) sa stal Ondrej Krivuš. Zvolený bol na skrátené funkčné obdobie, a to do 13. januára 2027. Poslanci Národnej rady (NR) SR o tom rozhodli vo štvrtkovej voľbe. Výsledok volieb oznámili v pléne.Bratislava 10. apríla (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietlo opozičnú novelu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Stála za ňou poslankyňa Zora Jaurová (PS). Navrhovala v nej okrem iného presunúť právomoc rozhodovať o poskytovaní dotácií z rady na riaditeľa. Úpravou chcela reagovať na poslednú novelizáciu zákona, pri ktorej sa presunuli kľúčové kompetencie na radu a spôsobilo to podľa nej závažné problémy vo fungovaní FPU.Bratislava 10. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania novelu Trestného zákona z dielne poslankyne Ireny Biháriovej (PS). Chcela ňou docieliť rovnosť trestnoprávnej ochrany finančných záujmov Európskej únie s finančnými záujmami iných subjektov, teda Slovenskej republiky aj fyzických a právnických osôb.