Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Prináša viaceré zmeny. Pre organizácie sa má napríklad zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli, že by sa na pôde parlamentu prerokovával akýkoľvek „ruský zákon“ o mimovládnych organizáciách. Poukázali na to, že novela o neziskovkách vychádza z európskych štandardov a jediným jej cieľom je transparentnosť v tretom sektore. Zároveň odsúdili, že cieľom organizátorov protestov Nie ruskému zákonu je ochrana súkromných finančných záujmov viacerých činných opozičných predstaviteľov a ich rodín. Vyplýva to z uznesenia, ktoré plénum Národnej rady (NR) SR v stredu prijalo. Do parlamentu ho predložili koaliční poslanci.Bratislava 16. apríla (TASR) - Platy poslancov Národnej rady (NR) SR sa nebudú „zmrazovať“. Parlament v utorok odmietol novelu zákona o rokovacom poriadku NR SR z dielne hnutia Slovensko. Navrhovalo, aby sa platy poslancov, ich asistentov, ako aj výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie „zmrazili“ na úroveň platu vo výške určenej v roku 2024. Zmrazenie navrhovali aj pri plate prezidenta SR.Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli novelu rokovacieho poriadku parlamentu z dielne opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ. Tí ňou chceli riešiť problematiku pitia alkoholu v parlamente. Navrhovali v nej zavedenie testovania na alkohol a iné návykové látky.