Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 3. júna (TASR) - Pravidlá pri prijímaní cudzincov sa na Slovensku majú zmeniť. Niektoré ich administratívne povinnosti sa majú zrušiť a niektoré úkony zjednodušiť. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.Bratislava 3. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili novelu zákona o štátnej službe. Má prispieť k posilneniu funkčnosti verejnej správy. Úpravou sa napríklad zjednodušuje prax služobných úradov. Úrad vlády, ktorý za novelou stojí, avizoval, že zmenami chce okrem iného zefektívniť fungovanie vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby.Bratislava 3. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o legislatívnych návrhoch z dielne ministerstva školstva rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Týka sa to novely školského zákona, ktorá ma priniesť zmenu systému ospravedlňovania vymeškaných hodín žiakov, ale aj návrhu na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Poslanci o tom rozhodli v utorkovom hlasovaní.Bratislava 3. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorkovom hlasovaní návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne opozičného PS. Poslankyne hnutia chceli zmenou zákona zabezpečiť dôsledné dodržiavanie princípu zákazu segregácie vo vzdelávaní. Navrhovali preto zakotviť zákaz segregácie ako princíp. Obce a kraje by mali za úlohu upraviť školské obvody tak, aby rešpektovali zásady nediskriminácie a rovného prístupu. Navrhovali aj zaviesť mechanizmy monitorovania dodržiavania zákazu segregácie cez regionálne úrady školskej správy.