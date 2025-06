Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 5. júna (TASR) - Systém ospravedlňovania vymeškaných hodín sa zmení. Týkať sa to bude žiakov základných a stredných škôl aj detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili.Bratislava 5. júna (TASR) - Systém ospravedlňovania vymeškaných hodín sa zmení. Týkať sa to bude žiakov základných a stredných škôl aj detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili.Bratislava 5. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú pokračovať v rokovaní o novele zákona o Matici slovenskej z dielne koaličnej SNS. Vo štvrtkovom hlasovaní si totiž odsúhlasili návrh koaličnej poslankyne Ľubice Laššákovej (Hlas-SD) na nepokračovanie rokovania o návrhu.Bratislava 5. júna (TASR) - Okruh osôb, ktoré nemôžu byť generálnym prokurátorom, sa nerozšíri. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž vo štvrtok odmietli opozičnú novelu zákona o prokuratúre. Do parlamentu ju predložili poslanci Zuzana Števulová, Lucia Plaváková a Branislav Vančo (všetci PS).