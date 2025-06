Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 12. júna (TASR) - V roku 2024 vybavila Kancelária verejného ochrancu práv 1779 podaní, z toho bolo 1447 podnetov. V 137 prípadoch konštatoval verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský porušenie základného práva alebo slobody. Vyplýva to zo správy o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2024, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní zobrali na vedomie.Bratislava 12. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok zobrali na vedomie výročnú správu Národného preventívneho mechanizmu za vlaňajšok. Do parlamentu ju predložil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.Bratislava 12. júna (TASR) - Predchádzať policajnému násiliu možno zvyšovaním povedomia o nutnosti dôsledného zvažovania pri použití akéhokoľvek donucovacieho prostriedku policajtom. Vyplýva to z mimoriadnej správy verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju však vo štvrtkovom hlasovaní nevzali na vedomie. Svojou správou verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský reagoval na viaceré prípady policajného násilia v dôsledku služobného zákroku.Bratislava 12. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok neprijala uznesenie k výrokom splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Predložili ho opoziční poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH). Parlament ním mal odsúdiť výroky Kotlára na aprílovej tlačovej konferencii, kde mal vyzvať na ukončenie očkovania mRNA vakcínami, hovoriť o údajnej zmene ľudskej DNA po aplikácii vakcín, spochybňovať činnosť Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a navrhovať vystúpenie SR zo Svetovej zdravotníckej organizácie.