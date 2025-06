Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 17. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) budú môcť odpracovať v priemere maximálne 48 hodín týždenne. Viac môžu pracovať, iba ak na to udelia zboru súhlas. Vyplýva to z návrhu novely zákona o HaZZ, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum o novele rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerstvo vnútra návrh predložilo v reakcii na aktuálne súdne spory hasičov so štátom.Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok hlasovali len o pozmeňujúcich návrhoch podaných k vládnej novele Ústavy SR. Parlament podporil pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje podmienky KDH a KÚ. Plénom neprešiel návrh Hlasu-SD na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy. O novele zákona ako o celku by sa malo hlasovať až na jeseň.Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli na utorkovom hlasovaní novelu Trestného poriadku. Návrhom sa podľa predkladateľov z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ majú odstrániť dve najškodlivejšie opatrenia, ktoré trestné konanie najviac predlžujú a prinášajú so sebou aj administratívnu záťaž.Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ neuspeli s návrhom začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od nasledujúceho školského roka po dovŕšení tretieho roku dieťaťa. Parlament totiž v utorkovom hlasovaní odmietol ich novelu zákona o výchove a vzdelávaní.Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorok uznesenie k poplatkom v zdravotníctve a nedostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré predložili poslanci za poslanecký klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ.