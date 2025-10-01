< sekcia Slovensko
Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov bude po novom zabezpečovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR. Náklady na tieto procesy sa budú hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Veková hranica na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti sa zníži. Po novom si ju bude môcť občan dobrovoľne prevziať od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom dovŕši 18 rokov. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v stredu schválili novelu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti. Urobili tak cez pozmeňujúci návrh k zákonu o adresnej energopomoci.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Mestu Košice by sa mohol zvýšiť počet poslancov zo 41 na 51. Zároveň by primátora mohli po novom zastupovať traja namiesto doterajších dvoch námestníkov. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Návrh legislatívy predložili Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD).
Bratislava 1. októbra (TASR) - Na autách by sa po novom mohlo využívať predné brzdové svetlo. Má sa totižto legislatívne zakotviť daný prvok ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD, ktorá v stredajšom hlasovaní prešla do druhého čítania.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Zaviesť sa má nový trestný čin poškodzovania vojnových pamätníkov, vojnových hrobov a vojnových kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú parlament v stredu posunul do druhého čítania. Do Národnej rady (NR) SR ju predložila skupina koaličných poslancov.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Príslušníkom obecnej polície by po novom mohol byť výlučne štátny občan SR. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličnú SNS. Úpravu odôvodňuje posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredu prijať uznesenie k zahraničnopolitickej orientácii Slovenskej republiky. Do parlamentu ho predložili opoziční poslanci z PS, SaS a KDH. Chceli dosiahnuť, aby parlament potvrdil, že pre Slovensko je životným priestorom NATO a EÚ. Vyzvať chceli tiež na spoluprácu s našimi najbližšími partnermi.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Skupina opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR neuspela s návrhom na zákaz predaja energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov. Parlament totiž odmietol ich novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá mala danú zmenu priniesť.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Na stredných školách (SŠ) a vysokých školách (VŠ) sa nezavedú tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia. Navrhovali to opozičné poslankyne z PS. Viesť mali podľa nich k odstráneniu znevýhodnení na základe rasového alebo etnického pôvodu, rodu, pohlavia, veku či zdravotného postihnutia. Návrh legislatívy však v stredu parlament odmietol.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS) v stredu neuspeli s návrhmi týkajúcimi sa oblasti zdravotníctva. Parlament neposunul do druhého čítania novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ani novelu zákona o reklame z ich dielne.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Veková hranica na dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti sa zníži. Po novom si ju bude môcť občan dobrovoľne prevziať od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom dovŕši 18 rokov. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v stredu schválili novelu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti. Urobili tak cez pozmeňujúci návrh k zákonu o adresnej energopomoci.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Mestu Košice by sa mohol zvýšiť počet poslancov zo 41 na 51. Zároveň by primátora mohli po novom zastupovať traja namiesto doterajších dvoch námestníkov. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Návrh legislatívy predložili Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD).
Bratislava 1. októbra (TASR) - Na autách by sa po novom mohlo využívať predné brzdové svetlo. Má sa totižto legislatívne zakotviť daný prvok ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD, ktorá v stredajšom hlasovaní prešla do druhého čítania.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Zaviesť sa má nový trestný čin poškodzovania vojnových pamätníkov, vojnových hrobov a vojnových kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú parlament v stredu posunul do druhého čítania. Do Národnej rady (NR) SR ju predložila skupina koaličných poslancov.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Príslušníkom obecnej polície by po novom mohol byť výlučne štátny občan SR. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličnú SNS. Úpravu odôvodňuje posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredu prijať uznesenie k zahraničnopolitickej orientácii Slovenskej republiky. Do parlamentu ho predložili opoziční poslanci z PS, SaS a KDH. Chceli dosiahnuť, aby parlament potvrdil, že pre Slovensko je životným priestorom NATO a EÚ. Vyzvať chceli tiež na spoluprácu s našimi najbližšími partnermi.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Skupina opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR neuspela s návrhom na zákaz predaja energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov. Parlament totiž odmietol ich novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá mala danú zmenu priniesť.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Na stredných školách (SŠ) a vysokých školách (VŠ) sa nezavedú tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia. Navrhovali to opozičné poslankyne z PS. Viesť mali podľa nich k odstráneniu znevýhodnení na základe rasového alebo etnického pôvodu, rodu, pohlavia, veku či zdravotného postihnutia. Návrh legislatívy však v stredu parlament odmietol.
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS) v stredu neuspeli s návrhmi týkajúcimi sa oblasti zdravotníctva. Parlament neposunul do druhého čítania novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ani novelu zákona o reklame z ich dielne.