Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Parlament o novele rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenský obchodný register má prejsť zásadnou reformou. Nová právna úprava by mala zjednodušiť podnikanie, zvýšiť dôveryhodnosť údajov a prepojiť obchodný register s ďalšími štátnymi databázami. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o obchodnom registri, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Nová legislatíva má nahradiť súčasný zákon z roku 2003.
Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) za minulý rok. Urobili tak v stredajšom hlasovaní. Správa hovorí o vlaňajšej činnosti a pôsobení ÚPN a približuje výsledky v oblasti sprístupňovania dokumentov, činnosti archívu, vedecko-výskumných, dokumentačných, publikačných, vzdelávacích a osvetových aktivít.
