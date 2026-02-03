Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.

Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania novelu zákona o matrikách. Za návrhom stojí ministerstvo vnútra. Argumentuje, že úprava prinesie zníženie byrokracie a implementuje zmeny v oblasti digitalizácie.





Bratislava 3. februára (TASR) - Zákon o azyle by mal nahradiť nový zákon o medzinárodnej ochrane. Pracoval by s novou terminológiou a zaviedol by inštitút azylu na hraniciach či možnosť obmedziť slobodu pohybu žiadateľa o takýto azyl. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Ministerstvo vnútra, ktoré návrh pripravilo, chce takto reflektovať požiadavky vyplývajúce z reformy azylovej a migračnej politiky, ktorú minulý rok prijala EÚ.





Bratislava 3. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách do druhého čítania. Urobili tak v utorkovom hlasovaní. Nová legislatíva má riešiť situáciu spojenú so zvýšeným nárastom sporných výkladov paragrafových znení doterajších právnych úprav.





Bratislava 3. februára (TASR) - Identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod má spresniť a doplniť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Novelu spolu s ďalšími súvisiacimi legislatívnymi úpravami posunuli v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
