Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenský obchodný register prejde zásadnou reformou. Cieľom je zjednodušiť podnikanie, zvýšiť dôveryhodnosť údajov a prepojiť obchodný register s ďalšími štátnymi databázami. Vyplýva to z nového zákona o obchodnom registri, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Nová legislatíva nahradí súčasný zákon z roku 2003.
Bratislava 3. februára (TASR) - Okruh osôb, ktoré môžu byť žandármi a plniť úlohy Žandárskeho zboru, sa rozširuje. Po novom nimi môžu byť aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, finančnej správy, bývalí profesionálni vojaci a príslušníci obecnej polície. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a brannej povinnosti, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Urobili tak cez pozmeňujúci návrh k novému zákonu o obchodnom registri.
Bratislava 3. februára (TASR) - Environmentálny fond by mohol po novom ako subjekt verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) podľa zákona o odpadoch. Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela je v režime skráteného legislatívneho konania, ktoré parlament odobril už v októbri 2025, no odvtedy sa rokovanie o návrhu opakovane presúvalo. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) zároveň po hlasovaní uviedol, že na základe informácie od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) sa bude o novele v 2. čítaní rokovať až na nasledujúcej schôdzi.
Bratislava 3. februára (TASR) - V prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády (ÚV) SR na výstavbu sa má zmeniť doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov. Má sa skrátiť zo súčasných desiatich na päť rokov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚV SR, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
