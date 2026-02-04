< sekcia Slovensko
Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť po novom povinné uviesť aj rodné číslo. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Návrh predložili poslanci za Hlas-SD. Odôvodnili to tým, že sa tak zamedzí možnému zneužitiu petičného práva. V súčasnosti je povinné do petície uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, čo sú podľa poslancov ľahko dostupné údaje. Rodné číslo podľa nich nie je bežný verejne dostupný údaj. Pripomínajú, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona.
Bratislava 4. februára (TASR) - Novým predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti sa stal Peter Kalivoda (Hlas-SD). Rozhodol o tom parlament v stredajšom hlasovaní. Zo 111 platných hlasov poslancov získal 76. Predošlého šéfa výboru Jána Ferenčáka (nezaradený) poslanci odvolali z funkcie v decembri 2025.
Bratislava 4. februára (TASR) - Kvórum potrebné na prijatie zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona sa nezvýši. Národná rada (NR) SR totiž v stredajšom hlasovaní odmietla návrh nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka, ktorým chcel presadiť, aby na prijatie ústavnej zmeny bolo treba aspoň 100 hlasov namiesto terajších 90.
Bratislava 4. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu neposunulo do druhého čítania novelu zákona o obecnom zriadení z dielne nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka. Navrhoval v nej úpravu pri rozhodovaní o zmene hranice obce. Chcel ňou definovať podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí.
Bratislava 4. februára (TASR) - Parlament v stredajšom hlasovaní odmietol viaceré návrhy z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Jedným z nich je návrh noviel Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorým chcelo PS sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi. Poslanci za PS navrhovali zaviesť novú priťažujúcu okolnosť, ktorou má byť spáchanie trestného činu v prítomnosti dieťaťa.
Bratislava 4. februára (TASR) - Možnosť voliť zo zahraničia aj pri prezidentských voľbách sa nezavedie. Národná rada (NR) SR totiž v stredajšom hlasovaní odmietla novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne opozičného PS, ktoré voľbu zo zahraničia pri daných voľbách chcelo presadiť. Poukazovalo pritom na záujem Slovákov o túto možnosť.
Bratislava 4. februára (TASR) - Opozičné hnutie PS neuspelo s návrhom opatrení, ktoré mali podľa neho zvýšiť transparentnosť financovania volebnej kampane. Plénum Národnej rady (NR) SR totiž ich novely zákona o politických stranách a hnutiach a zákona o volebnej kampani v stredajšom hlasovaní neposunulo do druhého čítania. PS v nich okrem iného navrhovalo sprísniť pravidlá v prípadoch, keď politická strana financuje kampaň kandidáta na prezidenta alebo nezávislého kandidáta do orgánov územnej samosprávy z pôžičky.
Bratislava 4. februára (TASR) - Novým predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti sa stal Peter Kalivoda (Hlas-SD). Rozhodol o tom parlament v stredajšom hlasovaní. Zo 111 platných hlasov poslancov získal 76. Predošlého šéfa výboru Jána Ferenčáka (nezaradený) poslanci odvolali z funkcie v decembri 2025.
Bratislava 4. februára (TASR) - Kvórum potrebné na prijatie zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona sa nezvýši. Národná rada (NR) SR totiž v stredajšom hlasovaní odmietla návrh nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka, ktorým chcel presadiť, aby na prijatie ústavnej zmeny bolo treba aspoň 100 hlasov namiesto terajších 90.
Bratislava 4. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu neposunulo do druhého čítania novelu zákona o obecnom zriadení z dielne nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka. Navrhoval v nej úpravu pri rozhodovaní o zmene hranice obce. Chcel ňou definovať podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí.
Bratislava 4. februára (TASR) - Parlament v stredajšom hlasovaní odmietol viaceré návrhy z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Jedným z nich je návrh noviel Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorým chcelo PS sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi. Poslanci za PS navrhovali zaviesť novú priťažujúcu okolnosť, ktorou má byť spáchanie trestného činu v prítomnosti dieťaťa.
Bratislava 4. februára (TASR) - Možnosť voliť zo zahraničia aj pri prezidentských voľbách sa nezavedie. Národná rada (NR) SR totiž v stredajšom hlasovaní odmietla novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne opozičného PS, ktoré voľbu zo zahraničia pri daných voľbách chcelo presadiť. Poukazovalo pritom na záujem Slovákov o túto možnosť.
Bratislava 4. februára (TASR) - Opozičné hnutie PS neuspelo s návrhom opatrení, ktoré mali podľa neho zvýšiť transparentnosť financovania volebnej kampane. Plénum Národnej rady (NR) SR totiž ich novely zákona o politických stranách a hnutiach a zákona o volebnej kampani v stredajšom hlasovaní neposunulo do druhého čítania. PS v nich okrem iného navrhovalo sprísniť pravidlá v prípadoch, keď politická strana financuje kampaň kandidáta na prezidenta alebo nezávislého kandidáta do orgánov územnej samosprávy z pôžičky.