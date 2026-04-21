Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Zjednotenie pravidiel pre správcov alternatívnych investičných fondov v Európskej únii (EÚ) je jedným z cieľov európskej smernice z roku 2024, ktorú do slovenského právneho poriadku prevezme novela zákona o kolektívnom investovaní. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Opaľovanie v soláriu má byť dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia by po novom nemali môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Cudzinci by mohli po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Museli by však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov z dielne rezortu vnútra, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach by mal upravovať nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou by sa tak malo zjednodušiť. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Súd by mohol mať po novom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobnú možnosť navrhuje rezort spravodlivosti zaviesť aj pri neprítomnosti žalobcu. Upraviť by sa malo aj doručovanie rozsudku pre zmeškanie do elektronickej schránky. Vyplýva to z novely Civilného sporového poriadku, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Výkon trestu povinnej práce by po právoplatnosti rozhodnutia súdu mohol po novom nariaďovať probačný a mediačný úradník. Trest povinnej práce by sa tak mal zefektívniť, zrýchliť a zároveň by sa odbremenil súd. Vyplýva to z novely zákona o probačných a mediačných úradníkoch, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR vzala na vedomie výročnú správu o členstve SR v Európskej únii (EÚ) za minulý rok. Urobila tak v utorkovom hlasovaní.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Opaľovanie v soláriu má byť dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia by po novom nemali môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Cudzinci by mohli po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Museli by však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov z dielne rezortu vnútra, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach by mal upravovať nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou by sa tak malo zjednodušiť. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Súd by mohol mať po novom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobnú možnosť navrhuje rezort spravodlivosti zaviesť aj pri neprítomnosti žalobcu. Upraviť by sa malo aj doručovanie rozsudku pre zmeškanie do elektronickej schránky. Vyplýva to z novely Civilného sporového poriadku, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Výkon trestu povinnej práce by po právoplatnosti rozhodnutia súdu mohol po novom nariaďovať probačný a mediačný úradník. Trest povinnej práce by sa tak mal zefektívniť, zrýchliť a zároveň by sa odbremenil súd. Vyplýva to z novely zákona o probačných a mediačných úradníkoch, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 21. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR vzala na vedomie výročnú správu o členstve SR v Európskej únii (EÚ) za minulý rok. Urobila tak v utorkovom hlasovaní.