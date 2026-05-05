Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Bratislava 5. mája (TASR) - Príslušníkom obecnej polície sa bude po novom môcť stať výlučne štátny občan SR. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličnú SNS. Zmenu odôvodňuje posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície.
Bratislava 5. mája (TASR) - Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška volebnej kaucie pre voľby do Národnej rady (NR) SR a do Európskeho parlamentu, suma by sa po novom mala odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v utorok posunul do druhého čítania.
Bratislava 5. mája (TASR) - Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvádzať v zúčtovacej dávke pre zdravotné poisťovne (ZP) identifikačné číslo elektronického zdravotného záznamu sa má upresniť. Vymedziť sa majú výnimky, keď toto identifikačné číslo poisťovne nebudú vyžadovať. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Ide o novelizáciu z dielne koaličného poslanca Zdenka Svobodu (Hlas-SD).
Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok zobrali na vedomie správy o použití informačno-technických prostriedkov (ITP), takzvaných odposluchov, za rok 2025. Tradične ich predložil parlamentný brannobezpečnostný výbor, výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) a výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva (VS). Plénum zároveň odobrilo i správy o využití ITP za prvý polrok 2025. Poslanci takisto zobrali na vedomie správu o plnení úloh VS za rok 2024 aj správu o činnosti SIS za rok 2024. Obe tieto správy prerokovali v neverejnom režime v pondelok (4. 5.).
Bratislava 5. mája (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko - Za ľudí neuspeli s návrhom na zákaz konzumácie alkoholických nápojov a fajčenia v priestoroch herní a kasín na území SR. Parlament totiž v utorok odmietol ich novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zákona o ochrane nefajčiarov. https://etasr.sk/article/23253225
Bratislava 5. mája (TASR) - Opozičnému Hnutiu Slovensko neprešlo v utorkovom hlasovaní viacero návrhov uznesení. Poslanci Národnej rady (NR) SR nepodporili návrh hnutia k tendru na záchranky ani uznesenie o podpore slovenských vedcov a odmietnutiu „nebezpečných dezinformácií šírených vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom“. https://etasr.sk/article/23253236
Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní odmietli dve novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR z dielne opozičného Hnutia Slovensko. To nimi chcelo docieliť zmrazenie platov poslancov aj zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády SR. Oba návrhy predložilo do parlamentu ešte v auguste 2025. https://etasr.sk/article/23253218
