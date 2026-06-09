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Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Opaľovanie v soláriu bude dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia po novom nebudú môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.
Bratislava 9. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania návrh nového Občianskeho zákonníka. Urobili tak v utorkovom hlasovaní. Za návrhom stojí ministerstvo spravodlivosti. Argumentuje, že súčasná podoba je nedostatočná a nový Občiansky zákonník by mal v sebe obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.
Bratislava 9. júna (TASR) - Sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, by mohli požiadať o preloženie na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Preloženie sa má udiať bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 9. júna (TASR) - Zoznam omamných a psychotropných látok sa má rozšíriť. Pribudnúť doň majú aj látky 2-metylmetkatinón (2-MMC) a 4-brómometkatinón (4-BMC). Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Bratislava 9. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania návrh nového Občianskeho zákonníka. Urobili tak v utorkovom hlasovaní. Za návrhom stojí ministerstvo spravodlivosti. Argumentuje, že súčasná podoba je nedostatočná a nový Občiansky zákonník by mal v sebe obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.
Bratislava 9. júna (TASR) - Sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, by mohli požiadať o preloženie na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Preloženie sa má udiať bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Bratislava 9. júna (TASR) - Zoznam omamných a psychotropných látok sa má rozšíriť. Pribudnúť doň majú aj látky 2-metylmetkatinón (2-MMC) a 4-brómometkatinón (4-BMC). Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.