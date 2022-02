SÚHRN: Slovensko odsúdilo vojenský útok Ruska na Ukrajinu

Mohlo by vás zaujímať: Čaputová ocenila zjednotenie väčšiny sveta, varovala pred propagandou

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovensko odsúdilo štvrtkový vojenský útok Ruska na Ukrajinu. Považuje to za porušenie medzinárodného práva. SR sa pripravuje na možnú migračnú krízu, posilňuje preto kontrolu na východných hraniciach. Očakáva sa aj príchod vojakov NATO, rozhodne o tom vláda a parlament.Pre situáciu na Ukrajine zasadla mimoriadne vo štvrtok ráno Bezpečnostná rada SR. Po jej skončení prezidenta SRostro odsúdila protiprávnu agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. So spojencami v NATO a Európskej únii je podľa jej slov Slovensko pripravené poskytnúť pomoc na ukončenie konfliktu na Ukrajine a na ochranu ľudských životov.Útok na Ukrajinu odsúdil aj predseda Národnej rady SR. Konanie Ruska označil za neprijateľné, neospravedlniteľné a bezprecedentné. Ide podľa jeho slov o hrubé porušenie medzinárodného práva a narušenie územnej celistvosti nášho suseda.Vláda SR na čele s premiéromodsúdila konanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. Zároveň deklarovala, že v súčinnosti so spojencami v NATO a Európskej únii bude pomáhať v sebaobrane Ukrajiny pred ruskou agresiou a zasadzovať sa za zastavenie bojov. Nastolenie mieru považuje slovenský vládny kabinet za absolútnu prioritu.po skončení Bezpečnostnej rady SR vyzval ľudí, aby nepodliehali dezinformáciám a zachovali pokoj a chladnú hlavu. Deklaroval, že armáda a polícia aj v tejto výnimočnej situácii budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou dostanú na Slovensku potrebné zázemie.Minister zahraničných vecí SRvyhlásil, že Rusko hrubo porušuje medzinárodné právo, princípy Charty OSN a toto konanie je hrozbou pre európsku bezpečnosť. Útok na Ukrajinu považuje rezort slovenskej diplomacie za nevyprovokovaný, neopodstatnený a neoprávnený. Slovensko tlmočilo Rusku ostrý protest aj prostredníctvom predvolaného ruského veľvyslanca.Na zabezpečenie kontroly východných hraníc SR posilnia policajné hliadky aj vojaci. Vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní schválila návrh vyčleniť denne do 1500 vojakov pomáhajúcich kontrolovať a chrániť štátnu hranicu v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Ukrajine. Primárne budú slovenskí vojaci podľa ministra obranykontrolovať možnú migračnú vlnu.Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Minister obranypredpokladá, že by si Rusko nedovolilo narušiť územie NATO v žiadnej z krajín východnej hranice, vrátane SR., vrátane Slovenska, by sa malo vojensky posilniť, ako je to v súčasnosti v Pobaltí. Ak bude návrh NATO konkretizovaný, má byť predložený vláde SR i Národnej rade SR. Minister obrany zatiaľ presne nevie, aká veľká vojenská jednotka NATO by na Slovensko mohla prísť. Išlo by však o niekoľko stoviek vojakov. Jednotka by mala byť zložená z krajín geograficky blízkych Slovensku.bude v piatok (25. 2.) prostredníctvom online rokovania zastupovať Slovensko na mimoriadnom samite lídrov Severoatlantickej aliancie. K online rokovaniu sa pripojí z Varšavy spolu s ďalšími lídrami štátov východného krídla NATO, tzv. Bukureštskej deviatky.nie je závislá od dovozu agropotravinárskych produktov z Ukrajiny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ubezpečilo, že monitoruje zásoby životne dôležitých tovarov v obchodných sieťach a ich distribučných skladoch.Občania SR by mali bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu. Odporučilo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok informoval, že slovenská ambasáda v Kyjeve funguje v operačnom režime a na mieste zostáva veľvyslanec SR a jeho zástupca - konzul a zástupca Ozbrojených síl SR.Ministerstvo zverejnilo aj informácie a dôležité kontakty pre občanov SR, nachádzajúcich sa na Ukrajine. V prípade potreby môžu Slováci telefonicky kontaktovať Veľvyslanectvo SR na Ukrajine na číslach +380442720310, +380442721310, +380674665618, Generálny konzulát SR v Užhorode na číslach +380312613495, +380504305219, +380503178719 alebo Diplomatickú službu MZVEZ na čísle +421259785978.(SIS) deklaruje, že pozorne vyhodnocuje aktuálnu situáciu, keď môžu byť ohrozené viaceré záujmy SR. Riaditeľ SIS Michal Aláč uviedol, že sú zriadené komunikačné platformy i krízový štáb a výmena informácií so zahraničnými partnermi je podľa jeho slov veľmi rýchla.Ministri a aj väčšina politických strán na Slovensku odsúdili vojenskú agresiu, vyjadrili podporu a solidaritu Ukrajine. Rovnaké slová zazneli aj od viacerých zástupcov slovenských krajov, miest i obcí. Taktiež aj od zástupcov akademickej, cirkví či od osobnosti z oblasti kultúry i vedy. Na znak solidarity sa Bratislavský hrad aj Prezidentský palác rozsvietili vo farbách ukrajinskej vlajky. Organizujú sa aj viaceré zbierky pre Ukrajinu a jej obyvateľov.Útok na Ukrajinu odsúdili aj bývalý premiéra expremiérka Iveta Radičová.Prezidentka SRvolala s ukrajinským prezidentom. Slovensko požiadal o podporu Ukrajiny, najmä v podobe tvrdých sankcií voči Rusku a o materiálnu pomoc v krízovej situácii.Čakacie doby na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom sa neustále predlžujú, vo štvrtok večer sa čakalo aj osem hodín. Rezort vnútra nevylučuje, že doba čakania sa môže naďalej predlžovať, v prípade zvýšeného náporu na hraničné priechody je pripravený zvýšiť ich počet.V prípade príchodu utečencov z Ukrajiny chce rezort vnútra využívať najprv kapacity svojich azylových zariadení, kapacity samospráv majú prísť na rad ako posledné. Prioritne majú byť pre prípadných ukrajinských utečencov využité azylové zariadenia v Humennom, Opatovskej Novej Vsi a Rohovciach.Košický a Prešovský samosprávny kraj začali v súvislosti s ruským útokom na Ukrajine realizovať kroky zamerané na pomoc ukrajinským utečencom vrátane zabezpečenia núdzového ubytovania. Snahu pomôcť obyvateľom Ukrajiny postihnutým vojnou v rámci svojich možností deklarovali aj predsedovia ďalších samosprávnych krajov.Situácia na Ukrajine ovplyvnila dopravu na Slovensku. Osobná vlaková doprava medzi Slovenskom a Ukrajinou je pozastavená, rovnako ako civilné lety z Bratislavy do Kyjeva.Mobilní operátori na Slovensku evidujú zvýšenie počtu hovorov smerujúcich na Ukrajinu. Reagujú aj cenami, niektorí ju znižujú, iní poskytnú možnosť volať alebo posielať SMS správy na Ukrajinu bezplatne.Viaceré slovenské osobnosti z oblasti kultúry, vedy či médií odsudzujú agresiu a násilie zo strany Ruska a vyjadrujú solidaritu voči Ukrajine.Stovky ľudí sa vo štvrtok v Bratislave zúčastnili tzv. tichého pochodu na protest proti útoku ruskej armády na Ukrajinu. Podporu Ukrajine prostredníctvom zhromaždenia vyjadrili aj v Prievidzi či v Košiciach.ajvystúpili večer s mimoriadnymi príhovormi v RTVS. Hlava štátu upozornila, že situácia na Ukrajine sa týka aj nás. Ocenila, že na odsúdení ruskej agresie sa zhodla väčšina štátov sveta, ale aj slovenskej politickej reprezentácie. Zároveň upozornila na silnú ruskú propagandu, pôsobiacu aj na Slovensku.poukázal na to, že Slovensko patrí do východného krídla Severoatlantickej aliancie a je v záujme našej i európskej bezpečnosti, aby sme posilnili naše obranné kapacity. Je to však možné iba v súčinnosti s našimi oveľa lepšie vyzbrojenými spojencami. Občanov požiadal, aby prijali ľudí utekajúcich pred vojnou.sa večer zúčastňuje mimoriadneho summitu lídrov krajín EÚ v súvislosti s rusko-ukrajinskou krízou. Pred príchodom povedal, že na Rusko by mali byť uvalené čo najprísnejšie sankcie.